Пекин, , 12:50 — REGNUM Власти Китая готовы работать с новым правительством Российской Федерации. Об этом сегодня, 22 января, в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

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«Правительства двух стран будут работать совместно для вывода двусторонних отношений на новый уровень», — подчеркнул дипломат.

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Представитель китайского внешнеполитического ведомства добавил, что «это отвечает интересам обоих государств, международным интересам, а также будет способствовать глобальной стабильности и развитию».

Напомним, ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения РФ и КНР стали эталоном межгосударственного сотрудничества и остаются в наивысшей степени зрелыми и стабильными. В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал отношения России и Китайской Народной Республики прочными, стабильными и не подверженными влиянию извне.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Это произошло практически сразу после выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному собранию.

21 января была утверждена новая структура правительства и состав. Премьер-министром стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.