Киев, , 12:56 — REGNUM Рост зарплат народных депутатов Верховной рады Украины в этом году объясняется исключительно увеличением уровня прожиточного минимума, заявил журналистам сегодня, 22 января, спикер Рады Дмитрий Разумков.

«Кому-то может это нравиться, кому-то может это не нравиться… однако зарплата народного депутата привязана к прожиточному минимуму… У нас он вырос, и немного изменилась заработная плата — рост по сравнению с прошлым годом составил около 3 тыс. грн», — заявил глава парламента.

Разумков отметил, что не понимает тех депутатов и чиновников, которые жалуются на низкую зарплату, и не разделяет их позицию.

«Народные депутаты, которые сегодня работают в Верховной раде, они понимали, на что они идут… всем бы хотелось получать больше — однако, если мы будем сравнивать сколько получают наши граждане, у меня лично язык не провернется говорить о том, что надо увеличивать зарплату народного депутата или чиновнику», — подчеркнул спикер.

Вместе с тем глава парламента Украины не исключил повышения зарплат в будущем — если Рада «покажет эффективность» и докажет людям показатели своей работы.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, после целого ряда зарплатных скандалов, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству экономического развития и торговли пересмотреть заработные платы топ-менеджеров и наблюдательных советов.

До этого экс-вице-премьер — министр социальной политики Павел Розенко заявил, что, по его информации, зарплаты украинских топ-чиновников подняли в 3,5−5 раз, а народных депутатов нынешнего созыва — в 2,5 раза, до 100 тысяч гривен.

При этом несколько десятков украинских депутатов отправились на форум в Давос на свои средства.