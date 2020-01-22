Давос, Швейцария, , 12:47 — REGNUM Турецкая сторона считает удовлетворительным своё сотрудничество с Россией в вопросах о возможности мирного урегулирования в Ливии. Об этом 22 января сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе дискуссионной сессии «Геополитические перспективы: Ближний Восток и Северная Африка» на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

«Мы вели работу с Россией по вопросу организации эффективного режима прекращения огня, и это сработало», — заявил министр иностранных дел Турции.

Также он указал, что Анкаре не удалось наладить такого рода сотрудничество со странами Европы и поэтому Турция стала работать в данном вопросе с Россией.

При этом Чавушоглу уточнил, что сотрудничество Москвы и Анкары в Сирии продолжается, несмотря на имеющиеся у сторон разногласия.

«Мы сотрудничаем с Россией в Сирии, потому что она стала очень важным игроком», — подчеркнул глава турецкого МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что его страна и Российская Федерация смогли решительно завершить сделку по поставке Анкаре зенитно-ракетных комплексов С-400.