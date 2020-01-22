Москва, , 12:42 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о создании должности заместителя председателя Совета безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

Ко второму чтению поправок не поступило. Третье чтение инициативы намечено на 23 января.

Законопроект о создании должности зампредседателя Совета безопасности РФ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Ранее он подписал указ о назначении на эту должность бывшего председателя правительства Дмитрия Медведева. Решение принято по итогам оглашения послания президента РФ Федеральному собранию.

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