Брюссель, , 12:50 — REGNUM Территория Южной Осетии превращена в «военную базу», а количество российских военных там выросло до 10 тысяч. С таким заявлением выступила 21 января министр Грузии по вопросам примирения Кетеван Цихелашвили в Брюсселе на заседании комитета по иностранным делам Европарламента, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Абхазский и Цхинвальский регионы становятся все более изолированными и военизированными, количество российского военного персонала возросло до 10 000», — заявила Цихелашвили.

Она отметила, что, по её мнению, Южная Осетия стала фактически «военной базой», так как там регулярно проводятся военные учения. Также Цихелашвили возмутилась тем, что Цхинвал требует убрать грузинский блокпост возле села Уиста (Цнелис), который там был поставлен в августе 2019 года.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2008 года грузинская армия напала на мирных жителей Южной Осетии. Вернуть грузинских военных в места дислокации стало возможным только после вмешательства российской армии, которая принудила Грузию к миру. После этого Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси суверенитет соседних республик не признает и заявляет о своих притязаниях на их территорию.