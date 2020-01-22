Екатеринбург, , 12:37 — REGNUM Свердловское министерство строительства запретило утверждать проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года. Об этом сообщает ЕАН.

На совещании по проекту чиновники заявили, что документ вызвал много замечаний и вопросов, которые необходимо решить на согласительной комиссии. По данным издания, комиссия должна разрешить все вопросы за три ближайших месяца.

Кроме того, по мнению министерства, целесообразно подготовить вариант генплана не до 2035, а до 2040 года.

Как сообщало ИА REGNUM, общественные обсуждения генплана проходили в IV квартале 2019 года. Больше всего проект возмутил жителей посёлка Шабровского — там, согласно документу, будут построены мусорный полигон и мусоросортировочный завод.

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