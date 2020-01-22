Владимир, , 12:36 — REGNUM Во Владимирской области перераспределили обязанности между губернатором и его заместителями. Об этом на своей пресс-конференции 21 рассказал глава региона Владимир Сипягин.

Областной департамент имущественных и земельных отношений будет координироваться заместителем губернатора Аркадием Боцан-Харченко, который отвечает за вопросы стратегического планирования, проектного управления и цифровизации и является руководителем контрактной службы.

Руководитель аппарата областной администрации теперь подчиняется губернатору, как и региональный департамент безопасности. Департамент юстиции Владимирской области, образованный после объединения нескольких ведомств, находится в подчинении у заместителя губернатора, курирующего вопросы внутренней политики.

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