Москва, , 12:36 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил бывшего главу комитета Госдумы по информационной политике Леониода Левина («Справедливая Россия») с назначением на должность заместителя аппарата правительства в ходе пленарного заседания Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

«Давайте, коллеги, во-первых, поздравим, Леонида Левина, а во-вторых, пожелаем ему успехов на новой работе», — заявил Володин.

По его словам, назначение Левина на новую должность будет способствовать более эффективной работе правительства.

«Направление Левина в руководство аппарата правительства, тем более, если он будет заниматься вопросами СМИ и IT-технологиями, повысит объективность работы по ряду тем, которые мы подвергали критике», — заявил Володин.