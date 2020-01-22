Москва, 22 января 2020, 12:38 — REGNUM Российский президент Владимир Путин назначил полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку. О подписании такого указа главой государства информирует 22 января пресс-служба Кремля.
«Назначить Чайку Юрия Яковлевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе», — говорится в сообщении.
Указ начинает действовать со дня подписания.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января Совет Федерации освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ. Новым главой Генпрокуратуры РФ стал Игорь Краснов.
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