Вашингтон, , 12:32 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего евразийского турне 1 февраля посетит Белоруссию и проведёт переговоры с Александром Лукашенко и главой МИД постсоветской республики Владимиром Макеем. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Визит планировался на начало января и был перенесён из-за обострения ситуации в Ираке. Согласно новому графику, 29−30 января Помпео посетит Лондон, затем Киев и оттуда прибудет в Минск. После госсекретарь отправится в Казахстан (1−2 февраля) и Узбекистан (2−3 февраля).

Подробности программы визитов дипломаты США не сообщают. По информации близких к Госдепу источников, обсуждаться будут вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в контексте обеспечения внешнеполитической стратегии Вашингтона.

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