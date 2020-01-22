Давос, Швейцария, , 12:32 — REGNUM Индонезия открыла павильон в кулуарах ежегодной встречи Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария), сообщает Antara.

Издание отмечает, что в павильоне Индонезии были представлены произведения искусства из регионов страны, в том числе изделия кустарного промысла из провинции Восточная Нуса-Тенгара.

Помимо различных дискуссий в павильоне Индонезии были представлены художественные и кулинарные блюда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава координационного совета по инвестициям Индонезии Бахлил Лахадалия призвал представителей сети отелей Jumeirah Group инвестировать в три туристических направления в Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия призвала Jumeirah Group инвестировать в туристические направления