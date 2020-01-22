Афины , , 12:30 — REGNUM Кандидатура Екатерини Сакелларопулы, предложенной на пост президента Греции, поддержана парламентом страны. Об этом говорят итоги голосования, состоявшегося 22 января.

Голоса за Сакелларопулу отдали депутаты правящей правоцентристстской партии «Новая демократия», главной оппозиционной партии СИРИЗА и левого «Движения перемен». Она стала первой женщиной в Греции, занявшей высшую государственную должность.

Ранее Сакелларопула возглавляла Государственный совет — Верховный административный суд Греции. Президентом страны с 13 марта 2015 года был Прокопис Павлопулос.

Греческий президент с 1986 года является церемониальной фигурой. Полнотой политической власти обладает глава правительства. В настоящее время это Кириакос Мицотакис.