Киев, , 12:24 — REGNUM Влиятельное издание «Украинская правда» сегодня, 22 января, сообщило о ссоре ключевых фигур в окружении Владимира Зеленского — главы офиса президента Украины Андрея Богдана и внештатного советника президента Андрея Ермака, который по сути является главным куратором внешнеполитической деятельности лидера страны.

Формальным поводом для конфликта, утверждает издание, стало расположение чиновников на церемонии встречи погибших при крушении самолета в Иране 8 января. Это мероприятие состоялось в аэропорту «Борисполь» 19 января.

Источник утверждает, что согласовывая детали мероприятия, Богдан разместил внештатного советника президента во второй ряд — за спинами спикера, президента и премьера, где тому и полагалось бы быть, согласно дипломатическому протоколу.

Ермак, который приложил немало усилий для того, чтобы погибшие вернулись домой, считал, что Богдан поступает несправедливо, о чем и заявил президенту. Зеленский вступился именно за своего помощника, что спровоцировало демарш главы его офиса.

Издание также пишет, что это не одиночный эпизод — неприятие Богданом и Ермаком друг друга переросло в перманентный конфликт из-за разных характеров и разных взглядов на события на Украине.

ИА REGNUM отмечает, что многие на Украине обратили внимание на отсутствие Андрея Богдана на ряде последних мероприятий с участием президента, хотя ранее глава офиса всегда сопровождал Владимира Зеленского. Официальных комментариев по этому поводу к настоящему моменту высказано не было.