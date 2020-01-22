Киншаса, , 12:25 — REGNUM Президент ДР Конго Феликс Чисекеди заявил, что снимет с постов ряд министров и даже распустит парламент, если политические сторонники экс-президента Жозефа Кабилы в правительстве страны, продолжает его «презирать». Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, Чисекеди заявил, что ряд министров направлял жалобы на то, что они страдают от «притеснений» со стороны союзников Кабилы. В связи с этим президент подчеркнул, что, хотя у него нет цели распустить парламент, он прибегнет к этой мере, если возникнет политический конфликт.

«Все, о чем я говорю, будет исполнено, и все, что я намереваюсь сделать, будет реализовано, поскольку граждане ДР Конго наделили меня властными полномочиями, и не существует сомнений в том, что через пять лет они спросят меня, что было достигнуто», — заявил Чисекеди.

«Они [сторонники Кабилы] доставляют мне серьезные проблемы, они ждут, пока я перестану справляться со своими полномочиями, вынуждая меня делать то, что я не намеревался, как, например, распускать парламент, но если мы дойдем до того, что это будет необходимо, я без колебаний это сделаю», — добавил он.

Пользуясь случаем, Чисекеди добавил, что не планирует разделять страну, подчеркнув, что подобные слухи не имеют никаких оснований и являются способом приостановить программу развития ДР Конго.

По словам журналистов, две недели назад в стране распространились слухи о том, что политики якобы договорились передать ряд территорий восточных регионов ДР Конго во владение соседних стран.