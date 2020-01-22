Москва, , 12:21 — REGNUM Правительство РФ отчасти сформировано по технологии «однокурсник-одногруппник» председателя правительства Михаила Мишустина, и в Госдуме надеются, что она будет эффективной. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

«У нас председатель правительства из налоговой службы, бывший Рособрнадзор возглавил министерство просвещения, бывший Росздравнадзор возглавил министерство здравоохранения. Теперь они попробуют как против контроля работать — я думаю, что это тоже позитивно», — заявил Коломейцев.

Кроме того, по его словам, в правительстве усилили свое присутствие бывшие сотрудники правительства Москвы и Московской области.

«Надо отметить, что вероятно все-таки свободу действий премьеру дали, потому что два его сотрудника — один стал вице-премьером — и один однокурсник. То есть, технология «однокурсников и одногруппников» продолжается — будем надеяться, что она принесет эффект», — отметил Коломейцев.