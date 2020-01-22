Пхеньян, 22 января 2020, 12:26 — REGNUM Новым главой министерства обороны Северной Кореи назначен заместитель министра Народных вооружённых сил КНДР Ким Чон Гвана. Об этом 22 января сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
Также сообщается, что ранее теперешний глава минобороны Кореи был главой ключевых строительных объектов в КНДР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский посол в Северной Корее Александр Мацегора провел с замглавы Главного управления гражданской авиации КНДР Ли Ён Соном обсуждение сотрудничества между Москвой и Пхеньяном в сфере авиаперевозок.