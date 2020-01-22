Пхеньян, , 12:24 — REGNUM В 2020 году Европейский союз намерен оказать гуманитарную помощь КНДР. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на интервью с представителем Европейской комиссии.

По его словам, помощь КНДР будет оказана «в случае чрезвычайной ситуации».

Известно, что в 2020 году Европейский союз намерен выделить на оказание гуманитарной помощи странам Азии и Южной Америки €111 млн. Отмечается, что Северная Корея также вошла в список стран, которым будет предоставлена помощь.

Размер оказываемой помощи по каждой стране не уточняется.

В период с 2011 по 2017 год Евросоюз выделил на оказание помощи КНР €12 млн.