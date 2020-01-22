Кишинёв, , 12:18 — REGNUM Молдавия не намерена возвращаться Украине бизнесмена Вячеслава Платона, который отбывает в молдавской тюрьме 25-летний срок за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах. Об этом 22 января заявил министр юстиции республики Фадей Нагачевский.

«Невозможно сначала экстрадировать, а затем просить аннулировать экстрадицию, учитывая, что человека осудили на территории Молдавии и он должен отбывать наказание в республике, являясь ее гражданином», — цитирует его телеканал TB-8.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Украина выдала Вячеслава Платона Молдавии, которой тогда управлял олигарх Владимир Плахотнюк, находившийся в конфликте с Платоном. Его выдали, несмотря на наличие у него украинского гражданства, при том, что Украина не может выдавать своих граждан.

Для «соблюдения процедуры» украинские власти тогда срочно «аннулировали» украинское гражданство Платона, заявив, что он получил его незаконно. Тогдашний руководитель Украины Петр Порошенко был ближайшим политическим и бизнес-партнером Плахотнюка.

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