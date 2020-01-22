Москва, , 12:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Игоря Краснова с должности заместителя председателя следственного комитета РФ. Соответствующий документ опубликован 22 января на сайте Кремля.

«Освободить генерал-лейтенанта юстиции Краснова Игоря Викторовича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 22 января, Игорь Краснов принял присягу при вступлении на должность генерального прокурора России. Его кандидатуру представил на обсуждение верхней палаты парламента президент РФ Владимир Путин.

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