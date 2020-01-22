Тбилиси, , 12:28 — REGNUM Первое заседание по рассмотрению кандидатур на должность генерального прокурора Грузии прокурорский совет проведет 22 января. Об этом в генеральной прокуратуре Грузии сообщили журналистам агентства «ИнтерпрессНьюс».

Как сообщили в генпрокуратуре, в течение предшествующего месяца проходили публичные консультации. Начало первого заседания назначено на 13:00 по местному времени (12:00 мск).

Члены совета также намерены рассмотреть порядок отбора, который будет использован для выбора генпрокурора.

Как передавало ИА REGNUM, о желании занять пост генерального прокурора Грузии заявили 17 кандидатов. Один из них — Ираклий Шотадзе — ранее занимал данный пост, но в мае 2018 года покинул его под давлением протестующих.

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