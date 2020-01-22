Киев, , 12:15 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины жалуются, что правящая партия «Слуга народа» не пригласила коллег по парламенту на праздничные мероприятия, посвященные дню соборности.

С таким заявлением сегодня, 22 января, выступила депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политик отмечает, что «с удивлением» узнала из СМИ, что сегодня состоялось торжественное поднятие флага у Верховной рады.

«Нас как народных депутатов никто не приглашал, никаких официальных мероприятий руководство ВР не объявляло… Депутаты «Европейской Солидарности» точно приняли бы участие в мероприятиях ко дню соборности», — отмечает Геращенко.

Парламентарий отметила, что офис президента Зеленского никогда не приглашает депутатов от других фракций на официальные мероприятия, а теперь эту «порочную практику» переняло и руководство парламента.

«Они устраивают междусобойчики «слуг», и почему-то называют это официальным поднятием флага. И эти люди учат страну единству и выступают против раскола общества… Начните с себя. Это и есть отношение власти к большой части страны и миллионам избирателей, проголосовавших не за «СН»», — подчеркнула Геращенко.

ИА REGNUM напоминает, что в день соборности в 1919 году состоялось объединение Украинской народной республики и Западно-украинской народной республики. Как заявил в своем обращении президент Зеленский, это было «одно из самых знаковых событий в истории украинской государственности и национально-освободительной борьбы». Также президент призвал народ Украины и сейчас «объединяться вокруг ценностей» — чтобы не спорить о прошлом, а двигаться в будущее.