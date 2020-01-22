Москва, , 12:12 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский видит риск провокации в якобы распространении нового коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

«Мы в Думе должны принять меры предосторожности, меньше контактов и так далее. Но я думаю, что это очередная провокация. Когда напугают всю планету, а потом выбросят заготовленные лекарства, их быстро все раскупят и станут снова миллиарды зарабатывать», — рассуждает Жириновский.

Он напомнил прошлые случаи.

«Помните, коровье бешенство было? Как убрали конкурентов — сразу всё закончилось. То же самое с Эболой и птичьим гриппом… Возможно, и сейчас такая же история», — рассуждает он.

Читайте развитие сюжета: Володин поручил комитету Госдумы рассказать депутатам о серьезности вируса