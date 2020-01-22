22 января 2020 | Время чтения 2 мин

Сергей Лавров остался во главе министерства иностранных дел, и это хорошо — но вопрос о том, кто в будущем заменит Лаврова, остаётся насущным.

Михаил Демурин, , 12:22 — REGNUM Как профессионал в области внешней политики я рад, что министром иностранных дел нашей страны остался Сергей Лавров. Вижу в выражении его лица усталость, и странно, если бы её не было, поэтому его возможное желание завершить свою деятельность на этом посту было бы понятно. Но ему надо ещё поработать.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

У Сергея Лаврова с президентом Путиным сложился действенный внешнеполитический тандем, президент к нему прислушивается, хотя надо отдавать себе отчёт в том, что сам по себе министр не может в принципиальном плане изменить внешнеполитический курс страны: всё зависит от высшего руководителя.

Общее направление, в котором в последние годы эволюционирует внешняя политика России, правильное, но эта эволюция идёт медленно. Очень многие факторы, уходящие корнями в прошлое, ей мешают. Кто, как не Лавров с его биографией, понимает эти факторы, знает, как их преодолевать! И будет преодолевать — главное, чтобы на это было добро сверху.

Министерство иностранных дел Антон Привальский © ИА Красная Весна

Сергей Лавров также очень хорошо знает и понимает мир международной политики, его современных деятелей. Многие из них вызывают у него, как мне этого видится, ясно откуда накопившуюся неприязнь, и это хорошо. Сейчас у нас время собирать камни и «уклоняться от объятий».

Вопрос о том, кто в будущем заменит Сергея Лаврова, тем не менее стоит насущно. В контексте планировавшейся смены правительства в этой связи называлось имя Дмитрия Пескова. Это пустое предложение. Здесь нужна преемственность и большой внешнеполитический опыт у кандидата. Причем не опыт присутствия на международных встречах, а опыт личного ведения переговоров, правки документов, общения с зарубежными лидерами. Лавров, и это надо понимать, имеет не только политический вес и кураж, но знает международное досье наизусть, включая предысторию создания и попыток слома большинства международных документов. Будущий министр должен быть под стать ему.

В МИДе сильным кандидатом на должность министра был Виталий Чуркин, но его уже нет с нами. Из других мидовских тяжеловесов я в качестве министра вижу Владимира Чижова или Сергея Разова, хотя возраст у них тоже немалый. Из более «молодых» советовал бы обратить внимание на Сергея Рябкова, успешно работающего сегодня на ключевом направлении нашей внешней политики, Сергея Андреева, нынешнего нашего посла в Польше, и Андрея Руденко, курирующего страны СНГ и получившего до того, как он стал заместителем министра, мощный политический опыт на украинском направлении.