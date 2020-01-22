Тбилиси, 22 января 2020, 12:10 — REGNUM Оппозиция считает, что правительство Грузии ведет себя позорно и отвечает на строгие послания от Запада заграждениями у здания парламента, чем фактически «ограждает себя от народа».
Специальное заявление у здания парламента Грузии, где минувшей ночью службы мэрии Тбилиси возвели металлические заграждения на том месте, где раньше стояли палатки и трибуны оппозиции, сделал лидер партии «Новая Грузия», бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Георгий Вашадзе.
Лидеры оппозиции заявляют, что протест обязательно продолжится, и никакие «якобы реабилитационные» работы их не остановят.