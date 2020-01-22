Тбилиси, , 12:10 — REGNUM Оппозиция считает, что правительство Грузии ведет себя позорно и отвечает на строгие послания от Запада заграждениями у здания парламента, чем фактически «ограждает себя от народа».

Специальное заявление у здания парламента Грузии, где минувшей ночью службы мэрии Тбилиси возвели металлические заграждения на том месте, где раньше стояли палатки и трибуны оппозиции, сделал лидер партии «Новая Грузия», бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Георгий Вашадзе.

«Эта ограда, которой сегодня «Грузинская мечта» отвечает на полученные от Запада послания, позорна. Они думают, что ограждением парламента остановят мирный прротест народа. Думают, что если начнут реабилитационные работы, протеста не будет. Вы позорны, вы ограждаете себя и возводите стену между народом и парламентом», — заявил Вашадзе.

Лидеры оппозиции заявляют, что протест обязательно продолжится, и никакие «якобы реабилитационные» работы их не остановят.