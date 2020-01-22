Москва, , 12:10 — REGNUM Политическая интрига января в России постепенно теряет остроту: президент Владимир Путин накануне подписал указ о формировании нового состава правительства. В целом, информация соответствует тому, что и ожидалось, но есть и сюрпризы, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, комментируя состав нового правительства.

«Самые серьезные изменения произошли в социально-экономическом блоке. Так, первым зампредом правительства стал Андрей Белоусов. Тот факт, что Антон Силуанов утратил часть влияния в новом правительстве, может указывать на готовящуюся смену курса финансовой политики от жесткой к более мягкой.

Рынку это может не понравиться, потому что скажется на инвестиционной привлекательности и отразится на состоянии сектора долга.

Всего назначено девять вице-премьеров. Состав министров в обновленном кабинете в целом нейтральный, очень много прежних ключевых фигур от Сергея Шойгу до Сергея Лаврова, действительных величин, без которых современная российская политика уже и не представляется.

Однако возглавлять Министерство экономического развития, например, теперь будет Максим Решетников. Это экс-глава Пермского края, который сменит Максима Орешкина на данном посту. Решетников не выходец из среди инвестиционных банкиров и не академический экономист, как его предшественники в этом кресле.

Сложно сказать, чего именно от него ожидать на этом посту. Но совершенно точно можно знать, что все скандальные инициативы и нововведения в торговле Москвы прошли через Решетникова.

В новом правительстве РФ пять человек так называемой «команды Собянина». Хорошо это или плохо, покажет время, но очевидно, что блок действительно сильный, что способно работать как в одну, так и в другую сторону», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в состав нового правительства в РФ ведены девять новых министров и шесть вице-премьеров. Ещё 12 министров и три вице-премьера остались на прежних местах.

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