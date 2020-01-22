Тегеран, , 12:07 — REGNUM Заявление о выходе Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае, если Европа направит дело о нарушении исламской республикой условий ядерной сделки в СБ ООН, сделанное на днях иранским министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом, ранее уже было озвучено президентом Ирана Хасаном Рухани. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает 22 января агентство Tasnim.

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«То, что сказал Мохаммад Джавад Зариф в парламенте, было частью положений письма президента Ирана Хасана Рухани лидерам стран группы стран «4+1» в мае 2019 года», — уточнил дипломат.

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Он напомнил, что тогда Тегеран объявил о сокращении обязательств по ядерной сделке и предупредил о выходе из ДНЯО в качестве ответных мер в случае, если Европа направит дело об иранской ядерной программе в СБ ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая 2019 года Иран сообщил о решении прекратить выполнение некоторых обязательств в рамках соглашения о ядерной программе. Президент Ирана Хасан Рухани направил соответствующее письмо послам России, Великобритании, Франции, Германии и Китая.

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