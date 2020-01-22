Москва, , 12:09 — REGNUM Бывший вице-премьер РФ Максим Акимов может возглавить «Почту России». Об этом сообщает 22 января ТАСС со ссылкой на информированный источник.

В прежнем правительстве Акимов курировал политику РФ в области транспорта, связи и цифровых технологий. Теперь он может стать генеральным директором государственного оператора почтовой сети.

«Такое предложение ему поступило и он, по моей информации, согласился», — добавил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, с июля 2017 года «Почтой России» руководит Николай Подгузов. Максим Акимов не вошёл в новое правительство Михаила Мишустина, сформированное 21 января.

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