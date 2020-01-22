Давос, Швейцария, , 12:05 — REGNUM Глава координационного совета по инвестициям Индонезии Бахлил Лахадалия призвал представителей сети отелей Jumeirah Group, расположенную в Дубае (ОАЭ), инвестировать в три туристических направления в Индонезии, сообщает Antara.

Речь идет об индонезийских провинциях Западное Папуа, Юго-Восточный Сулавеси и острове Комодо.

«Jumeirah спешит расширить свою гостиничную сеть в разных странах», — заявил Бахлил Лахадалия в Давосе (Швейцария).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр связи Индонезии Джонни Плейт расскажет о развитии цифровой экономики в стране на ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

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