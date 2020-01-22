Москва, , 12:01 — REGNUM Команда нового вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина, назначенного 21 января 2020 года одним из заместителей Михаила Мишустина, сохранит влияния на уровне столичного стройкомплекса. В целом же в секторе строительства будет «сохранен баланс влияния разных аппаратных групп». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM, комментируя одно из назначений, высказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«С одной стороны, заметная часть команды Марата Хуснуллина, вероятно, продолжит работать на уровне Москвы. Именно в 2020—2021 году серьезный масштаб примут строительные работы в рамках программы реновации в столице и в этот же период в городе будет реализовываться ряд крупных инфраструктурных проектов (например, строительство новых участков Северо-Восточной и реализация проекта Юго-Восточной хорды). Поэтому сохранение влияния на уровне столичного стройкомплекса становится важным преимуществом. Обратим внимание, что новым главой департамента строительства Москвы назначен Рафик Загрутдинов, ранее работавший под руководством Марата Хуснуллина в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. С другой стороны, в ходе ротаций в правительстве сохранил свой пост министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Вероятно, в данной сфере будет сохранен баланс влияния разных аппаратных групп», — отметил эксперт.

Напомним, 21 января 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новый состав правительства РФ. Его первым заместителем стал бывший советник президента Андрей Белоусов. Помимо него, у главы правительства восемь заместителей, в том числе и выходец из Татарии, до этого занимавший пост заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.