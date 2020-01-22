Нур-Султан, , 12:01 — REGNUM Бывший аким (глава) Павлодарской области Казахстана Булат Бакауов арестован на два месяца. Об этом 22 января заявил журналистам заместитель генерального прокурора республики Марат Ахметжанов.

Он добавил, что дело Бакауова, подозреваемого в превышении должностных полномочий для извлечения выгоды, находится на контроле Генпрокуратуры. «Прокуратура действует в рамках Конституции. На два месяца он взят под стражу», — сказал Ахметжанов.

Напомним, 17 января в Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщили, что против бывшего акима Павлодарской области Булата Бакауова возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.

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