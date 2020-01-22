Киев, , 12:06 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский встретится в швейцарском Давосе с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщили в пресс-службе министерства финансов Украины.

Кроме того, ожидается встреча Зеленского с главой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти, руководителями азербайджанской нефтяной компаний SOCAR и американской продовольственной компании Cargill.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что Зеленскому нечего делать в Давосе, поскольку он не сделал для Украины ничего, чтобы соответствовать формату мероприятия.

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