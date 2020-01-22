Киев, , 11:58 — REGNUM Одним из активных участников избирательных и экономических процессов на Украине может стать экс-мэр Киева Леонид Черновецкий и близкие к нему люди, заявил 22 января со ссылкой на свои источники украинский политолог Николай Спиридонов.

Эксперт напомнил, что до плановых местных выборов в Украине осталось около 10 месяцев (должны состояться осенью нынешнего года, конкретная дата еще не определена). При этом традиционно самая ожесточённая борьба разгорится за кресло мэра Киева и контроль над Киевсоветом.

«Черновецкие обладают очень серьёзными финансовыми активами и судя по всему, готовы их частично инвестировать в Украину. Уже известно, что Степан Черновецкий (сын экс-мэра Киева Леонида Черновецкого — ред.) рассматривал возможность стать одним из инвесторов проблемного «Укрбуда». А в украинских условиях для крупных инвестиций также необходимо политическое прикрытие», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что Леонид Черновецкий — народный депутат Верховной рады УкраиныII, III и IV созывов, был мэром Киева с 206 по 2012 г. В последние годы активно участвовал в политической жизни в Грузии.

«Он не смог реализовать себя в Грузии, и вряд ли сможет выстроить успешный бизнес в Израиле, гражданином которого он является. Эти страны — просто не его стихия. Бизнес сына Степана, который инвестирует в различные стартапы, инновации и тому подобное, пока выглядит как игрушка, не приносящая реальных дивидендов. Именно по этой причине мы неожиданно услышали о Черновецком — он ищет приложение своим амбициям и капиталу», — комментирует информацию о возвращении экс-мэра Киева издание «Апостроф».