Тбилиси, , 11:54 — REGNUM В Нидерландах ожидают, что в Грузии будут проведены справедливые и свободные парламентские выборы. Об этом на пресс-конференции в ходе своего визита в Тбилиси заявил глава МИД этой страны Стеф Блок. Он подчеркнул важность проведения политического диалога для усиления демократии в Грузии. Заявление Блок сделал после встречи с грузинским коллегой Давидом Залкалиани.

«Мы ожидаем, что в Грузии будут проведены свободные и справедливые парламентские выборы. Важно подняться над тем, что нас разделяет, и провести инклюзивный политический диалог, который усилит демократию в Грузии. Нидерланды продолжат сотрудничество с Грузией в процессе реформирования, который сейчас протекает в стране», — заявил глава внешнеполитического ведомства Нидерландов.

Он назвал Грузию важнейшей страной в своем регионе по факторам безопасности, стабильности, верховенства закона, прав человека и демократизации.

В МИД Грузии подчеркивают, что это первый официальный визит министра иностранных дел Нидерландов за последние 10 лет.

Как известно, очередные парламентские выборы в Грузии должны состояться нынешней осенью. Грузинская оппозиция настаивает на изменении избирательного законодательства и проведении этих выборов по пропорциональной системе либо по «германской модели». С этой целью она в течение ноября-декабря прошлого года проводила акции протеста в Тбилиси и регионах. Акции начались после того, как парламент 14 ноября провалил проект поправок в Конституцию, предусматривавший переход на пропорциональную систему с 2020 года. Обещания введения такой системы дал населению председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили на волне предыдущих акций протеста, поводом для которых стал приезд в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Провал законопроекта оппозиция расценила как умышленное невыполнение «реальным правителем» Грузии, каковым считает Иванишвили, своего же обещания.

Замечания и настоятельные пожелания проведения парламентских выборов в справедливой и свободной обстановке Грузия уже получила от депутатов США, Европарламента и других западных партнеров.