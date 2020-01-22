Тбилиси, , 11:53 — REGNUM Ограды, которые были возведены у здания парламента Грузии в ночь на 22 января, связаны с началом работ по реконструкции проспекта Руставели, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании правительства.

По его словам, эта территория была в очень тяжелом состоянии, и мэрия решила провести работы по ремонту инфраструктуры, фонтанов у здания парламента, озеленению территории и реабилитации памятника погибшим 9 апреля 1989 года.

«С сегодняшнего дня мы начинаем реабилитационные работы перед зданием парламента. Территория находится в очень тяжелом состоянии, и я поручаю моему заместителю Софо Хунцария привести в порядок и мемориал 9 апреля. Проект, если не ошибаюсь, мы закупили в мае или июне 2019 года, и с сегодняшнего дня начинаем работы. Все будет приведено в порядок. Уложим новые плиты, отремонтируем фонтаны, проведем работы по озеленению, и когда работы завершатся, это будет одно из самых красивых мест в городе», — заявил мэр.

Напомним, что перед новогодними праздниками мэрия Тбилиси убрала с проспекта Руставели все палатки, в которых проводили акцию оппозиция и гражданские активисты, а также отец убитого в ходе спецоперации в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили. Вместо них были установлены детские аттракционы и лотки, с которых велась торговля традиционными грузинскими сладостями и сувенирами. В ночь на 22 января новогодние сооружения были убраны, а вместо них территорию обнесли металлической оградой и темно-зеленой тканью.

Оппозиция заявляет, что никакие меры правительства Грузии не помешают ей возобновить акции протеста, что она собирается сделать с 4 февраля.