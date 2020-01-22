Нью-Дели, , 11:50 — REGNUM Верховный суд Индии отказался останавливать действие новой редакции закона о гражданстве, сообщает 22 января телеканал NDTV.

Отмечается, что Верховный суд также дал правительству четыре недели, чтобы ответить на все петиции, касающиеся нового закона. Кроме того, суд решил о необходимости сформировать конституционную коллегию в составе пяти судей для рассмотрения всех возражений по поводу спорных норм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии после принятия поправок к закону о гражданстве, который даёт преимущественное право получения гражданства немусульманам из соседних стран, в том числе из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, начались беспорядки. Участники акций протеста считают, что закон дискриминирует мусульман по религиозному признаку.

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