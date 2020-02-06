Москва, , 18:56 — REGNUM В Пермском крае назначен врио губернатора. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Регион возглавил Дмитрий Махонин. 13 сентября ему предстоит подтвердить свои полномочия на выборах губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должность министра экономического развития России Максима Решетникова, который являлся губернатором Пермского края.

Региону предстоит провести в сентябре 2020 года губернаторские выборы. Добавим, в феврале 2017 года после досрочной отставки Виктора Басаргина и.о. губернатора был назначен Максим Решетников. Уроженец Перми, он с 2009 года работал в Москве. До назначения и.о. губернатора занимал должность министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития столицы. В сентябре 2017 года, набрав 82% голосов, Решетников победил на губернаторских выборах в Прикамье.

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