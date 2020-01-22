Тбилиси, , 11:50 — REGNUM У здания парламента Грузии появились новые заграждения, но на этот раз их возвела не оппозиция, а столичные власти.

В ночь на 22 января с широкого тротуара на проспекте Руставели перед зданием законодательного органа убрали все те сооружения, которые были поставлены здесь перед новогодними праздниками, а вместо них установили металлические ограды, которые обнесли темно-зеленой тканью.

С какой целью было ограждено здание парламента, в мэрии не объясняют, но оппозиция предполагает, что таким образом правительство пытается помешать ей возобновить акции протеста и пикеты.

Как известно, лидеры грузинской оппозиции заявили, что возобновят митинги с 4 февраля и начнут пикетирование парламента и всех государственных органов, чтобы вынудить власти пойти на уступки и внести изменения в избирательное законодательство.

Оппозиция требует проведения парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе либо перехода на так называемую «германскую модель» избирательной системы. Правящая партия утверждает, что необходимого для внесения подобных изменений в Конституцию количества голосов набрать не сможет, поэтому предлагает провести выборы по смешанной системе, но в саму систему внести некоторые изменения. В частности, увеличить количество избираемых по пропорциональным партийным спискам депутатов с 77 до 100, а число мажоритариев уменьшить, соответственно, с 73 до 50.