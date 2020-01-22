Президент России Владимир Путин 22 января совершает рабочую поездку в Липецкую область. В частности, он побывает в Усманском районе, где ознакомится с объектами инфраструктуры: только в 2019 году здесь построили детскую поликлинику, реконструировали школу искусств, начали строить новую школу. Президент проведёт встречу с представителями общественности — на ней будут обсуждаться инициативы по социальной поддержке граждан, озвученные в послании президента Федеральному собранию.

Также 22 января президент отправится в Сочи — там он посетит образовательный центр «Сириус» и в преддверии Дня российского студенчества встретится со студентами ведущих отечественных университетов, а также преподавателями.