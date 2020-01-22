Владимир Путин посетил новую поликлинику в Усмани
Вместе с главой Липецкой области Игорем Артамоновым президент посетил в Усмани новую детскую поликлинику, которую построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Поликлиника была открыта 31 августа 2019 года.
Жители Усмани в соцсетях жалуются, что в день визита президента город «вымер»: на улицах нет машин и почти нет людей. Кто-то из горожан хотел увидеть Владимира Путина у городского Дома культуры, но никто не знает, как долго его придётся ждать.
В рамках рабочей поездки президента в Липецкую область должна состояться его встреча с представителями местных общественных организаций. Предположительно, состоится она в усманском Доме культуры. Здание и подъездные пути к нему оцеплены сотрудниками правоохранительных органов с 21 января, сообщили «Вести-Липецк».
Владимир Путин прибыл на совещание в Липецкую область
Путин уже прибыл в Липецкую область, сообщили очевидцы. Ожидается, что президент посетит город Усмань, где осмотрит социальные объекты — поликлиники и школы.