22 Января
 
12:53

Владимир Путин посетил новую поликлинику в Усмани

Вместе с главой Липецкой области Игорем Артамоновым президент посетил в Усмани новую детскую поликлинику, которую построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Поликлиника была открыта 31 августа 2019 года.

12:30

Анонс поездки Владимира Путина в Липецкую область и Сочи. Скриншот с Kremlin.ru

12:25

Жители Усмани в соцсетях жалуются, что в день визита президента город «вымер»: на улицах нет машин и почти нет людей. Кто-то из горожан хотел увидеть Владимира Путина у городского Дома культуры, но никто не знает, как долго его придётся ждать.

11:59

В рамках рабочей поездки президента в Липецкую область должна состояться его встреча с представителями местных общественных организаций. Предположительно, состоится она в усманском Доме культуры. Здание и подъездные пути к нему оцеплены сотрудниками правоохранительных органов с 21 января, сообщили «Вести-Липецк».

11:54

Владимир Путин прибыл на совещание в Липецкую область

Путин уже прибыл в Липецкую область, сообщили очевидцы. Ожидается, что президент посетит город Усмань, где осмотрит социальные объекты — поликлиники и школы.