Киев, , 11:47 — REGNUM Так исторически сложилось, что в отношениях с большинством партнеров и соседей ЕС всегда «немного медленно» реагирует на действия своих визави, заявил глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас на конференции в Киеве.

Заявление Маасикаса, который является представителем Эстонии, цитирует украинское государственное информагентство «Укринформ».

»Амбиции и давление на ЕС — это нелегкое дело, и мы порой разочаровываемся. Мне хорошо понятно, когда вы снова и снова настаиваете на своей позиции и мнении, а европейский бюрократ словно отмахивается», — заявил дипломат.

Но в конце концов, убежден Маасикас, украинскому правительству нужно демонстрировать не только амбиции, но и настойчивость.

«Предыдущее правительство очень хорошо это делало, но настойчивыми надо быть постоянно», — призвал представитель ЕС.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на Украине были обнародованы данные масштабного соцопроса, согласно которым 64% жителей страны считают, что главным интеграционным направлением должно быть вступление в ЕС. Традиционно евроинтеграцию сильнее всего поддерживают на Западе Украины (90%) и в центральных областях страны (78%).

28 января в Брюсселе должно состояться первое в этом году заседание Совета ассоциации Украина-ЕС.