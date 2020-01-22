Липецк, , 11:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин 22 января прибыл в Липецкую область, сообщил ТАСС.

Глава государства планирует посетить город Усмань, осмотреть социальные объекты и провести совещание, посвящённое социальной части его послания Федеральному собранию 2020 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также предполагается, что Путин в Липецкой области встретится с представителями общественных и некоммерческих организаций.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Путин собирается в Липецкую область