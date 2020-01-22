Тбилиси, , 11:47 — REGNUM Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ подготовит заключение по предложенной оппозицией выборной реформе в течение нескольких недель. Об этом 22 января сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Работа над юридическим мнением касательно избирательного законопроекта все еще идет. Надеемся, что работа будет завершена в ближайшие недели», — сообщили журналистам агентства в БДИПЧ.

Как передавало ИА REGNUM, о том, что предложение оппозиции Грузии по изменению схемы голосования на парламентских выборах будет направлено в Бюро ОБСЕ, сообщила в декабре 2019 года народный защитник Грузии Нино Ломджария. Проект предполагает введение так называемой «немецкой модели», которая по заявлению представителей оппозиции, не потребует внесения изменений в конституцию страны.