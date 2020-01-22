Киев, 22 января 2020, 11:30 — REGNUM Украина может полностью завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), выполнив трёхлетнюю программу сотрудничества, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова на своей странице в социальной сети Facebook.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВФ выразили поддержку премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, который попал в «кассетный» скандал и подал заявление об отставке не спикеру Верховной рады, а президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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