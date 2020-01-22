Минск, , 11:32 — REGNUM Председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков стал главой межгосударственного совета по космосу государств-участников СНГ. Такое решение 22 января было принято на первом заседании межгоссовета в Минске, в котором приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана и России.

«Наш межгосударственный совет открыт для вступления других стран Содружества. Каждая страна до сих пор отдельно развивала свои программы по космосу, сейчас надо нам их координировать, чтобы это была общая согласованная программа обмена информацией», — приводит слова нового главы межгоссовета СНГ по космосу ТАСС.

Также он считает, что участникам новой структуры СНГ необходимо вести работу «на кооперацию», так как последняя всегда позволяет повысить эффективность взаимодействия.

«Теперь появится возможность интегрировать системы, получение и обработку информации, управление космическими аппаратами, совместную разработку новых аппаратов, применять новейшие методы программирования, использования данных», — отметил Гусаков.

При этом он выразил надежду на то, что к следующему заседанию, которое пройдет в России, состав нового межгоссовета увеличится.

Ранее стало известно, что проверка возможного завышения стоимости строительства первой очереди космодрома «Восточный» обойдётся Роскосмосу в 255 млн рублей.