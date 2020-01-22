Москва, 22 января 2020, 11:20 — REGNUM Совфед принял решение назначить Игоря Краснова на пост генерального прокурора, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
«Мы постараемся оправдать доверие президента, приложить все усилия», — заверил Краснов.
Кандидатуру замглавы СКР Краснова представил на обсуждение верхней палаты парламента президент РФ Владимир Путин. Накануне профильные комитеты Совфеда рекомендовали поддержать его кандидатуру.
Ранее Совфед принял решение освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора.