Гонконг, Китай, , 11:16 — REGNUM Центральное правительство Китая не будет усиливать контроль над Гонконгом из-за антиправительственных выступлений в автономии. Об этом заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам, сообщает 22 января Bloomberg.

«В утверждениях о том, что центральное правительство ужесточает контроль над Гонконгом, нет никакой правды», — подчеркнула Лам.

По её словам, в Пекине нацелены на процветание Гонконга в рамках принципа «одна страна — две системы» и реализацию его широкой правовой автономии. В намерении Пекина следовать действующей политической системе Лам убедили три встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Гонконге стабилизировалась ситуация с протестами, которые длились с начале лета из-за планов местных властей принять закон о выдаче правонарушителей материковому Китаю.

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