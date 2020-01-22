* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Брюссель, , 11:16 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция играет решающую роль в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 22 января сообщает Anadolu Ajansi.

«Ни один союзник не пострадал больше от террористических актов, чем Турция. Она является единственным союзником, граничащим с Сирией и Ираком», — заявил Столтенберг, выступая в парламенте Евросоюза.

Генеральный секретарь альянса также подчеркнул, что достижения НАТО в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были бы невозможны без Турции.

Напомним, Турция ведет активную борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), от действий террористов на территории страны погибли 315 человек.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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