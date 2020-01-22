Москва, , 11:12 — REGNUM Новое правительство РФ будет более профессиональным, но от этого будет не легче, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Назначение Мишустина всё об этом правительстве сказало исчерпывающе, — сказал Делягин. — Да, профессиональный уровень подрастёт, но от этого будет не легче. Говорят, что вырастет качество исполнения бюджета. А с какой стати? И да, будет очень интересно. Мы увидим наказание многих преступников, но наказание преступников будет происходить для того, чтобы освободить место следующим преступникам. Но либеральный принцип социально-экономической политики не изменится. А без смены либеральной модели жизни в России не будет. Так что расслабьтесь и попытайтесь получить удовольствие от дальнейшего повышения эффективности налогового администрирования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 16 января 2020 года председателем правительства РФ был назначен Михаил Мишустин.