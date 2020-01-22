Киев, , 11:12 — REGNUM На Украине специализированный «крымско-татарский» телеканал ATR оказался на грани закрытия, сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление владельца канала Ленура Ислямова.

Ислямов пожаловался на приостановление финансовой поддержки из государственного бюджета при нынешней власти.

В частности, в 2019 году телеканалу обещали финансирование из госбюджета в размере 50 млн грн., но было получено лишь 35 млн грн., причем 15 млн было недополучено во второй половине прошлого года. Соответственно, канал на 90% сократил производство собственных программ. На сегодня уже сокращено 45% коллектива.

Ислямов заявил, что у него лично и его соратников нет никаких прямых коммуникаций с действующей властью, для того чтобы решить проблему.

«Всё происходит по предсказуемому сценарию. Президент Зеленский со своей командой сознательно дискредитирует, саботирует, уничтожает всё, что направлено на проевропейское направление развития Украины, сохранение ее суверенитета, противодействие российской агрессии», — комментирует информацию о проблемах телеканала эксперт Борис Кушнирук.

ИА REGNUM напоминает, что телеканал АТR начал вещание в 2006 году, а в 2015 году перешел на вещание из Киева. ATR получал финансовую поддержку из государственного бюджета Украины с 2016 года и по сути был орудием пропаганды для подчиненных Киеву крымских татар.

Напомним также, что нынешняя власть Украины создала новый государственный телеканал для «временно оккупированных территорий», который начнет вещание 15 февраля. Предполагается, что на первом этапе канал будет объединять украинско‑ и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и информационное вещание собственного производства.