22 января 2020 | Время чтения 21 мин

Сергей Шакарянц, , 11:16 — REGNUM События, сейчас развёртывающиеся в Сирии, вновь актуализируют вопрос о том, кто же из трёх инициаторов пресловутого «Астанинского процесса» на сегодняшний день получил более мощные позиции — Россия, Иран или Турция. Кстати, мы намерены с особым вниманием изучить сами нынешние сирийские события, но в одном материале объять необъятное не представляется возможным. И поэтому немного потеоретизируем на вопрос, который сами себе поставили — в итоге, у кого шансы на Ближнем Востоке предпочтительней? И пусть читатели не удивляются — мы, всё-таки, предлагаем за точку отсчёта брать не какие-то российско-ирано-турецкие договорённости по Сирии в рамках «Астанинского процесса», и даже саму текущую ситуацию в Сирии, а… совершенно верно, недавние (27−31 декабря 2019 г.) первые трёхсторонние ирано-российско-китайские военно-морские учения, охватывавшие и Ближний Восток, и северную часть Индийского океана.

Сирия

Но поскольку мы будем «крутиться» вокруг именно Ближнего Востока, то вначале несколько слов о ранее затрагивавшихся вопросах и фактах. В деле злосчастного украинского «Боинга» наметился некий прорыв. И не зря сейчас Иран, ранее признавший вину своих операторов систем ПВО, даже заявив, что был пуск не одной, а двух ракет, уже не торопится выдавать «чёрные ящики» Украине и Франции. Причина проста. Мы уже сообщали, что замначальника Генштаба Вооружённых сил Ирана генерал Али Абдаллахи некоторое время назад дал знать мировому сообществу, что иранцы изучают версию возможного внешнего воздействия на систему ПВО, но расследование пока продолжается. А 21 января Иран затребовал… от США и Франции оборудование для расшифровки «чёрных ящиков» Boeing 737, сообщает общеарабский телеканал Al Arabiya со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана. Сколько будут мурыжить ответ Тегерану официальные Вашингтон и Париж — неизвестно, но, думается, что американцы и французы попытаются сделать всё, чтобы мир не узнал всей правды о гибели украинского гражданского самолёта. Этот эпизод показывает — Иран намерен самостоятельно расшифровать «чёрные ящики». В Тегеране опасаются фальсификаций и уничтожения доказательств о подлинном виновнике.

Вопрос «почему же так?» — излишен. Сергей Лавров, выступая перед журналистами 17 января, сделал жёсткие заявления с подтекстом. По его словам, практически перед авиакатастрофой, шесть истребителей США F-35 летали возле границ Ирана, на границе воздушного пространства Ирана, перед крушением украинского «Боинга». Понятно, что у главы российского МИД данные были именно от военной разведки РФ, не исключаем, что именно и от военно-космической разведки, а не только данные с РЛС российской системы ПВО/ПРО, или других РЛС (допустим, со стороны ВМС или ВВС). Ситуация обязывала подходить со всей ответственностью и к данным, и к заявлениям. Не случайность, что именно в этот день и МИД Ирана выступило со специальным заявлением, потребовав от стран, проявляющих заинтересованность в истории с украинским «Боингом», проявлять полную беспристрастность. Но, как нам представляется, 17 января Россия и Иран уже (на уровне МИДов двух стран) действовали согласованно и скоординировано. Наше предположение строится на том факте, что 11 января американский портал Veterans today, который содержат бывшие американские военные, неожиданно дал «утечку». По версии американцев, к гибели украинского самолёта, следовавшего рейсом PS-752, причастно израильское спецподразделение 8200. По мнению источника это была израильская кибертеррористическая атака, в результате которой произошёл запуск иранской зенитной ракеты с одновременным изменением кода опознания «свой-чужой». Вмешательство израильских хакеров изменило приоритеты идентификации, в связи с чем, украинский самолёт для иранских систем стал «вражеским». Специалисты США отмечают, что наборы микросхем, использующиеся в военной кибер-архитектуре, в значительной степени скомпрометированы во всём мире. Они были произведены по американской технологии и имеют не задокументированные точки для несанкционированного доступа.

Для лиц, склонных не верить, допустим, автору из Армении, мы предлагаем обратиться к первоисточнику — ресурсу, заодно и «любящие верить Америке» подробней смогут узнать, что это за сайт, с чем его «едят» в самих США, и так далее. Благо, что и автор американского материала (Jeremy Rothe-Kushel) пишет об этом возможном успехе кибертеррористической атаки израильтян из подразделения 8200 с некой гордостью даже, что ли. Впрочем, американский автор основательно осторожен — ведь он же далее пишет, что уничтожение «Боинга» поставило Иран в затруднительное положение, потому что, с одной стороны, он вынужден был признать ошибку своих ПВО, а с другой — Тегерану сложно обличить в произошедшем настоящего виновника трагедии — Израиль. «Мир сейчас симпатизирует иранской позиции по отношению к США. Нанеся удар по американским базам, персы дали Пентагону и лично Трампу безупречный ракетный военный ответ на убийство Солеймани. Исследователи считают, что мир готов простить Ирану «израильское вмешательство», жертвой которого стало почти 200 невинных человек, — пишет Jeremy Rothe-Kushel, а теперь — апофеоз: «Вместе с тем, в целях недопущения в будущем израильских кибератак по гражданским целям, надо разоблачить этот кибертерроризм, положив конец настоящей агрессии и показав всему миру опасность доминирования израильских кибертехнологий». Умелый манёвр американских военных, пусть и отставных, по «скидыванию» с себя любого подозрения о причастности к кибертерроризму, не правда ли? Во всём виноват Израиль — а ведь, далеко ходить тоже не надо: ведь это 20 января, как сообщало иранское агентство Fars News, официальный представитель МИД ИРИ Сейед Аббас Мусави, говоря об убийстве генерала Солеймани, заявил: «Если специалисты по безопасности и военным вопросам в Иране придут к выводу, что та или иная страна или режим сотрудничали и помогали в этом трусливом акте, они заплатят за это». Иран в состоянии наказать любую страну или режим, подчеркнул Мусави. А теперь представим, что американцы «стрелки переводят» на Израиль, пусть даже и в вопросе гибели украинского «Боинга»…

Как назвать поведение части военных США? Типичный «слив» союзника, не правда ли? Ну, и ответ не замедлил себя ждать, теряемся в догадках, но — самое насущное, что приходит на ум, так это то, что в ответ израильтяне проспонсировали появление иных статей. Например, в издании «American Herald Tribune» 15 января появляется материал, в котором со ссылкой на эксперта — бывшего офицера ЦРУ Филлипа Джиральди — указано, что в инциденте есть некоторые элементы, которые ещё предстоит объяснить. Иранский оператор ракет испытал «глушение», в результате которого ретранслятор самолётов отключился и прекратил передачу за несколько минут до запуска ракет. Были также проблемы с сетью связи командования ПВО. Электронное глушение, исходящее из неизвестного источника, означало, что система ПВО была переведена на ручное управление, так что запуск мог быть осуществлён человеком. Роль человека означала, что оператор должен был быстро оценить ситуацию, и у него были считанные минуты, чтобы среагировать. Отключение транспондера (который должен был автоматически сообщать оператору и электронике Tor о том, что самолёт был гражданским) привело к тому, что система стала указывать на возможную враждебность самолёта. Оператор, проинформированный о возможности захода американских крылатых ракет, совершил запуск. Учитывая то, что произошло в Тегеране, можно предположить, что что-то или кто-то преднамеренно вмешивался как в иранскую ПВО, так и в ретранслятор на самолёте, возможно, для создания авиационной аварии. Система обороны SA-15 Tor, используемая Ираном, имеет одну серьёзную уязвимость. Он может быть взломан, что позволило бы злоумышленнику выдать себя за законного пользователя и получить контроль. ВМС и ВВС США разработали технологии, которые могут обмануть вражеские радарные системы ложными и обманчиво движущимися целями. The Guardian уже отдельно сообщала о том, как вооружённые силы США долго разрабатывали системы, которые могут дистанционно влиять на электронику и изменять нацеливание у имеющихся у Ирана ракет. Эта же технология может быть использована для изменения или маскирования транспондера на гражданском авиалайнере таким образом, чтобы посылать ложную информацию. «Соединённые Штаты обладают возможностями кибер‑ и радиоэлектронной борьбы как для подавления, так и для изменения сигналов, относящихся к транспондерам авиалайнеров и к иранской ПВО», — пишет издание. «Так что о падении рейса 752 авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» ещё многое предстоит рассказать», — считают авторы из «American Herald Tribune».

Итак, кто же «выиграл», а кто «проиграл» в итоге от истории с авиакатастрофой украинского «Боинга» и где назревают «самые серьёзные доселе испытания», накликанные на голову Ирана, и это в том случае, когда американцы и израильтяне, причём уже на полях СМИ США, пытаются друг друга обвинить в типичном преступлении — кибертерроризме, приведшем к гибели свыше 180 ни в чём не повинных людей? Мы ведь не зря несколько дней назад спрашивали как бы и у себя, и у читателей — случайно ли, что большая часть погибших на борту рейса PS-752, это иранцы по гражданству или по происхождению? Неважно, кто создал ситуацию с кибер-вмешательством в работу систем ПВО возле Тегеранского аэропорта и ретранслятора на «Боинге» — американцы, допустим, со своих шести F-35, барражировавших рядом с воздушным пространством Ирана в момент трагедии, или израильское спецподразделение 8200, о котором дал «утечку» американский портал Veteranstoday.com, потому что важно лишь одно: США или Израиль «подставили» Иран, способствовав гибели пассажиров лайнера и экипажа украинского «Боинга». И, на наш взгляд, тут впору объявлять «проигравшими» именно США и Израиль, которые сейчас пытаются переложить вину за кибертерроризм против Ирана и украинского «Боинга» друг на друга. А вот Иран в итоге выиграл — безо всяких кавычек, и морально, и в плане сохранения политического имиджа.

Видимо, внутри Ирана власти и не скрывают от своих граждан именно такую истину. Не случайно страна бурлит от многотысячных митингов в поддержку руководства ИРИ. Вновь на первых планах — фотографии погибшего генерала Солеймани, духовных лидеров страны, разумеется, портреты аятоллы Сейеда Али Хоссейни Хаменеи, ещё бы! Он в обращении к нации жёстко назвал США «уличным хулиганом», а американского президента «клоуном». Дональд Трамп неслыханно обиделся и даже попросил аятоллу «быть осторожней со своими словами». Мы расцениваем эту реплику Трампа как очередное свидетельство о его неадекватности и некомпетентности его советников по Ближнему Востоку. Кому быть осторожней — человеку, который, пожалуй, впервые после 2012 г. лично выступал на Пятничной молитве в Тегеране перед миллионами иранцев? Не смешно. Кстати, свою лепту в акты мести и возмездия (19 января) внесли и йеменские шииты-хуситы, уничтожившие базу «коалиции» в Марибе. А митинговавшие и протестовавшие на протяжении последних 3−4 дней иранцы никого свергать не требовали, никакого изменения госстроя Исламской республики не требовали, никакого «шаха назад» не требовали — нет. Звучало то, что звучит почти всегда, когда внутренний гнев, к тому же умело управляемый на основе постулатов веры, сам подталкивает к категорическим и ёмким заявлениям: «Смерть Америке!», «Смерть Израилю!» и так далее. Следовательно, иранские власти уже в самой простой, доходчивой форме известили общество о кибертерроризме, будь то американском или израильском…

Ещё одно нюансовое добавление. Видимо, в Израиле за что-то сильно обижаются… на Россию. Мы обратили внимание на версию израильского информационного портала Debka, который на днях сообщил, что, согласно источникам, и якобы (!) в российском министерстве обороны, Иран использовал российские космические технологии для нанесения удара по американским военным базам в соседнем Ираке. «Российские военные источники сообщили, что именно Россия предоставила Ирану средства для уничтожения высокоточных ракет в ходе иранской ракетной атаки на две иракские авиабазы США 8 января. Российские источники утверждают, что предоставили иранцам свою глобальную навигационную сеть, ГЛОНАСС, которая является российским аналогом американской системы GPS. Использование этой системы, согласно российским источникам, позволило иранским ракетам поражать цели с точностью до 10 метров, особенно на базе Эйн-Асад [Айн-эль-Асад — прим.] в западном Ираке. Согласно российским источникам, из Ирана было выпущено 19 ракет, 17 из которых попали в цель», — сообщал Debka. Однако московcкий сайт Iran.ru 20 января отметил, что специалисты (правда, неназванные — прим.) усомнились в достоверности аргументов израильских журналистов, ссылающихся на неназванные источники в российском министерстве обороны, однако они признали, что Иран действительно может использовать систему ГЛОНАСС для управления своими баллистическими ракетами, что может быть связано с контролем США над системой GPS.

Да, и кстати, хотя, как мы писали немногим ранее, Пентагон официально признал, что в результате иранских ракетных ударов было 11 раненных военнослужащих США, сейчас в информационном поле циркулирует и такая цифирь: общее число жертв: 285 (139 погибших, 146 раненых). Ссылка при этом делается на якобы имевший место официальный ответ Пентагона от 13 января 2020 г. на запрос конгрессмена Бенни Томпсона от 10 января 2020 г., в котором сообщилось о последствиях ракетного удара Ирана по базе Айн-эль-Асад. Бенни Томпсон является главой комитета по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США. Мы думаем, что, в любом случае, данные сведения нуждаются в тщательной перепроверке, но в целом — были жертвы, и у американцев, и у их партнёров по НАТО. Вновь спросим и у себя, и у читателей: перечисленное можно воспринимать, пусть и с оговорками, как «Иран проиграл» и «смена власти скоро-скоро, она неминуема»? Наш ответ — нет. А ниже станет более ясно, почему не проиграл Иран ни в одном из тяжелейших испытаний, через которые проходит, начиная с ночи 3 января 2020 г.

Ещё раз напомним — происходящее сейчас в Сирии будет изучено отдельно. Но без каких-то упоминаний об этой стране нам не обойтись. Иначе трудно взвесить позиции и шансы России, Ирана и Турции на Ближнем Востоке. В целом мы уже отмечали — Сирия атакует. И всё очень серьёзно. С 20 января самолёты российских ВКС проводят самую крупную с начала года атаку против объектов и позиций террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к западу от Алеппо. Согласно военному источнику ливанского агентства Al-Masdar News, российские ВКС нанесли десятки авиаударов по террористическим целям, включая занимаемую боевиками ХТШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бывшую базу 46-го полка ВС Сирии (под Эль-Атарибом, юго-запад провинции Алеппо). Российская авиация также наносит интенсивные удары по районам на административной границе провинций Алеппо и Идлиб, через которую с начала года активизировался поток боевиков и оружия в обе стороны, а также внутри «зоны деэскалации» Идлиба. По данным Al-Masdar News, массированные удары ВКС предвещают наступление сирийской армии в южной и западной частях провинции Алеппо. А турецкие источники утверждали, что в район предполагаемого наступления переброшены, в частности, подразделения иранских сил спецназначения «Кодс» в составе КСИР. И это уже даже не очень серьёзно — это сверхсерьёзно: значит, рядом и отряды партии «Хезболлах» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и другие шиитские ополчения, в том числе и горящие желанием мести отряды иракской «Катаиб Хезболлах» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и требующие крови отряды иракской организации «Бадр» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и другие. Значит, скоро генеральное наступление. Куда… Два направления очевидны — на всю длину сирийско-турецкой границы, а также в направлении мест дислокации американцев…

Мы уверены, что не случайно именно 20 января замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков официально напомнил США, что Россия «ждёт», когда Вашингтон добровольно реализует свои планы по выводу американских войск из Сирии. Известно уже, что за несколько часов до заявления С. Рябкова, российский спецназ заблокировал колонну американской техники, российские военнослужащие вообще заблокировали на севере Сирии крупную колонну американских военных. Инцидент произошёл недалеко от города Эль-Камышлы, где расположена российская военная авиабаза. Минобороны РФ молчало, хотя, возможно, в дальнейшем что-то прояснится. Специалисты высказали предположение о том, что причиной блокирования колонны американских военных является попытка приблизиться к российским военным объектам на территории Сирии, в том числе речь идёт и о военном аэродроме на юге Эль-Камышлы. Русские спецназовцы заставили американцев уйти. Предугадать, что произойдёт в последующие дни, практически невозможно. Мы предлагаем ожидать резкое ужесточение присутствия и деятельности войск России и Ирана в Сирии, а дальше… может сработать принцип: «Кто не спрятался — я не виноват».

И вот, президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган, который вроде бы прекрасно «ладит» с российским и иранским коллегами — Владимиром Путиным и Хасаном Роухани, 20 января, по данным ресурса Avia.pro, сделал заявление, в котором потребовал признать «незаконное вторжение российских военных в Ливию», осудить подобные действия, предпринять «соответствующие меры» в отношении Москвы. На что намекает «лучший друг» России и Ирана, и равноправный участник «Астанинского процесса»? Да ещё тогда, когда по этой самой Ливии, которую мы недавно призвали задворками «большой игры» на Ближнем Востоке, в Германии ведутся попытки мирных переговоров и установления устойчивого перемирия. «Нас спрашивают в Берлине, будем ли мы и дальше отправлять войска в Ливию? А мы им отвечаем: мы не направляли войска, мы отправили лишь военных инструкторов. Они занимаются обучением. И это всё. Мы задаём вопрос: на другой стороне находятся около 2,5 тыс. человек из ЧВК «Вагнер». Почему бы вам это не осудить? В ответ они лишь молчат. И не могут ничего ответить», — заявил турецкий президент.

Слова президента Турции вызвали множество вопросов, поскольку именно турецкая сторона инициировала вопрос нормализации обстановки в Ливии при непосредственном сотрудничестве с Россией, и теперь Анкара официально обвиняет Россию в бездействии. Да ещё требует «мер» против России. К тому же Эрдоган врёт — он инициировал решения Анкары об отправке в Ливию именно войск, а не военных инструкторов. Использование формулировки «военные инструкторы» нам доказывает, что турки «на ходу» пытаются учиться гибкости в политике и военно-политической деятельности… у Ирана. Это ведь у Ирана нет войск в Сирии, а есть только военные инструкторы. И вот теперь Турция пытается подражать Ирану — но выходит плохо, ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар наносил удары и по турецким кораблям, и турецкую авиацию обстреливал, да и турецких военных «в трупном виде» предоставлял вниманию общественности Ливии. А кем считать многие тысячи террористов из протурецких «прокси», которых Анкара с конца декабря перебрасывала из «зоны деэскалации» Идлиба (в Сирии) прямиком в ливийскую столицу Триполи? «Братья по вере», добровольцы, или всё-таки лица, состоящие на содержании турецкой армии? Вопросы, вопросы, вопросы…

Эпатаж Эрдогана с антироссийской ноткой, видимо, не остался незамеченным. Официальные источники в Москве молчат. Но эксперты высказываются. «Довольно неприятно слышать такие слова из уст лидера Турции, который заявил о союзнических отношениях с Россией. Следует ли ожидать чего-то подобного в Сирии? Безусловно», — заявил неуказанный российский аналитик, пишет ресурс Avia.pro.

Этот нюанс мы все ещё долго будем помнить — как от Ливии дугу тут же провели к Сирии и, по сути, выразили ожидание «предательства» Турции (в отношении партнёров по «Астанинскому процесс») в Сирии.

Мы предлагаем оценивать шансы держав Евразии именно начиная с трёхсторонних военно-морских манёвров Ирана, России и Китая. Как-то довелось писать — в Тегеране и Москве были не против, если бы количество участников манёвров было и побольше. В частности, Иран зазывал пакистанцев, а в ряде российских СМИ шла (в прошлом году) информация с намёком — мол, неплохо бы и Индии поучаствовать, благо недавно в Индийском океане имели место совместные российско-индийские учения. Заметим: ни Тегеран, ни Москва не давали оснований предполагать, что нечто подобное Иран и Россия, например, предлагали Турции. Значит, вообще не было у Москвы и Тегерана подобной «беседы» с Анкарой. И эта — подлинная цена, которую Россия и Иран назначают участию Турции в «Астанинском процессе» по Сирии. Итак, Анкара как бы априори уговаривается на то, чтобы турки согласились сами «забежать в положение вне игры» — турки ж любят различные «футбольные дипломатии»… Пока по Сирии, а завтра — Бог знает, где ещё. Ливия? Закавказье? Средняя Азия? Вариантов немало. Известно же, что президент Путин на самом высшем и дружески доверительном уровне ответил Эрдогану по этой самой ЧВК «Вагнер» — данных нет, никаких, но если в Ливии и объявился какой-то гражданин России, или даже группа российских граждан, то государство-то тут не при чём.

И почему Турция в обиде? Это разве не джихадисты (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из финансируемой официальной Анкарой группировки «Национальный фронт освобождения» заявили (19 января) об уничтожении штаба Вооружённых сил Сирии, в котором кроме сирийских военных, находилось четверо российских советников. Эти протурецкие террористы хвастаются, что якобы убили «четырёх российских офицеров». Кроме самих исламистов, данная информация была подтверждена двумя местными наблюдателями и пресловутой, печально известной «Сирийской обсерваторией по правам человека». Когда-нибудь Минобороны даст комментарий на эти бахвальства. Но, на наш взгляд, эти два эпизода — с «обидой» Эрдогана на Россию и с утверждениями террористов о якобы убийстве четырёх российских офицеров, с лихвой вскрывают наше ещё прошлогоднее предположение: коль скоро Иран (как хозяин военно-морских учений) и Россия не пригласили Турцию на те самые совместные военно-морские учения в Индийском океане, то мир увидел истинную оценку Тегераном и Москвой партнёрства и надёжности Анкары. То есть и сегодняшние позиции, и будущие шансы Турции в регионе крайне слабы и уязвимы. Один Идлиб чего стоит! Не прошла Анкара проверку реальным делом — не разоружила и не вывела террористов из «зоны деэскалации». И война там продолжается…

А вот позиции России не только незыблемы — они усиливаются, несмотря ни на что. Впрочем, позиции РФ неплохи не только на Ближнем Востоке — но и в Европе. Прошла информация, что парламент Италии проголосовал за ликвидацию антироссийских санкций, например. Италия «не присутствует» в Сирии, но Италия кровно заинтересована в своих позициях в Ливии, хотела бы получить доступ туда… И понимает, что многое зависит в сложившейся ситуации именно от Москвы, а не от Анкары или Вашингтона. Когда мы проанализируем, что же на деле творится в Сирии к концу января, тогда мы добавим обязательно о шансах и долгосрочной перспективе России в регионе.

Ну, а усилился ли или ослаб Иран — судить читателям, на основании приведённых в данном материале фактов и рассуждений. Автор уверен — к великому разочарованию, Иран никому ничего не проиграл и не проигрывает. Ракетные обстрелы (внутри Ирака, причём средства ПВО американцев уже не срабатывают и против обычных «Градов») американских военных баз на иракской территории только участились. Выступления иракских шиитов идут не менее яростней, чем ранее, и там тоже требуют возмездия. Ирана нет в Ливии — но он туда и не стремится. Иран просто готовится к своим парламентским выборам, если на то пошло.

Маленький итог: возможно, что если оценивать по отдельности, то ранжир стран, занятых в Астанинском процессе, будет таковым — 1) Россия, да и с громадным отрывом; 2) Иран, причём с гандикапом в шиитских регионах Ближнего Востока; 3) «утешительное место» для Турции, и то — пока не завершится «Астанинский процесс» и не восстановится контроль Сирии, России и Ирана над сирийско-турецкой границей. Тем не менее, к вопросу о соотношении между Москвой, Тегераном и Анкарой конкретно внутри Сирии нам будет необходимо возвращаться ещё не раз и не два.