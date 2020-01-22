Москва, , 11:09 — REGNUM В Госдуме от нового главы Минздрава Михаила Мурашко ожидают кардинальных перемен в сфере охраны здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

«Михаил Мурашкo — новый министр здравоохранения — несомненно, профессионал с огромным опытом работы. Михаил Альбертович часто принимал участие в заседаниях нашего комитета по охране здоровья, круглых столах, парламентских слушаниях. Oн прекрасно понимает, какие задачи сейчас стоят перед российском здравоохранением, какие есть проблемы», — отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Он обратил внимание на необходимость перемен в работе системы здравоохранения.

«Нашему здравоохранению требуются кардинальные перемены, посредством цифровизации, прежде всего. Когда-то подобные перемены произошли, например, с госуслугами — был создан единый цифровой контур и единая база данных. То же самое должно произойти и со здравоохранением, ведь от этого зависит четкая работа всей системы», — полагает парламентарий.

Такая работа в РФ ведется, уже выдаются электронные больничные, есть медучреждения, полностью компьютеризованные, но все это надо системно довести до логического завершения, считает он.

Новому министру предстоит большая работа в регионах.

«Надо работать на усовершенствованием системы обеспечения лекарствами, предоставления первичных медуслуг, разобраться с тем, что наделали в регионах с медициной в рамках так называемой оптимизации. Проблем много. Надеюсь, что новый министр здравоохранения переломит ситуацию в здравоохранении в лучшую сторону», — заключил Огуль.